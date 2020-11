Disparos na Avenida da Liberdade condicionaram trânsito em Lisboa

Tudo indica ter-se tratado de uma perseguição entre duas viaturas ligeiras de passageiros que envolveu disparos feitos do interior de uma delas. O incidente ocorreu esta segunda-feira por volta das 23h na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e levou a PSP a condicionar o trânsito naquela avenida da capital para que se procedesse à recolha de provas.

Segundo as relações públicas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP, não há conhecimento de danos pessoais ou materiais resultantes deste incidente, apenas munições ficaram no chão a comprovar o episódio. O trânsito nunca chegou a ser cortado, tendo ficado sempre uma faixa de rodagem aberta em cada sentido.

“No momento não havia pessoas a circular a pé, apenas algumas viaturas”, frisa o chefe Augusto, das relações públicas do COMETLIS, que lembra que à hora do incidente já vigorava em Lisboa o recolher obrigatório que vigora entre as 23h e as 5h durante a semana. O caso vai continuar a ser investigado pelas autoridades, que ainda não identificaram os carros envolvidos na ocorrência.