Covid-19 em Portugal: mais 62 mortes e 3817 infectados, mas casos activos diminuem

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 62 mortes (menos uma do que esta segunda-feira, dia em que se registou o valor de óbitos mais alto de sempre) e 3817 casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a um aumento de 2% no número de infectados. No total, o país regista 3021 óbitos e 187.237 pessoas infectadas desde Março.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), mas dizem respeito à totalidade do dia de segunda-feira.

Segundo os dados que constam do boletim desta terça-feira, a região Norte reportou mais 2663 infectados (70% do total de novos casos) e mais 31 mortes (o que corresponde a metade do total de óbitos desta terça-feira) e Lisboa e Vale do Tejo mais 736 infectados e 17 óbitos.

O número de recuperados da doença em Portugal duplicou em 24 horas, registando-se esta terça-feira mais 4795 pessoas recuperadas (face aos 2302 novos recuperados do dia anterior), contabilizando-se agora um total de 106.878 recuperados. Há ainda a registar menos 1040 casos activos de infecção, num total de 77.338. Há precisamente uma semana que o número de casos activos não diminuía.

Encontram-se internadas 2742 pessoas com a doença (mais 91), das quais 382 em unidades de cuidados intensivos (menos nove).

As 62 vítimas mortais identificadas nos dados desta terça-feira incluem dois homens entre os 40 e 49 anos; uma mulher entre os 50 e 59 anos; cinco homens e duas mulheres entre os 60 e 69 anos; oito homens e cinco mulheres entre os 70 e 79 anos e 19 homens e 20 mulheres com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos.

A faixa etária com maior número de novos casos de infecção é a dos 40 aos 49 anos, com mais 637 infectados. Segue-se a dos 20 aos 29 anos (com mais 594 casos), a dos 50 aos 59 anos (564 novos casos) e a dos 30 aos 39 anos (mais 515 infectados). Mais de 55% dos novos casos foram identificados em mulheres.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 91.212 casos acumulados desde o início da pandemia. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 70.751 casos; o Centro, com 17.016 casos (mais 290); o Alentejo, com 3641 casos (mais 41); e o Algarve, com 3558 infectados (mais 57). O arquipélago dos Açores regista um total de 492 casos de infecção (mais 21) e a Madeira contabiliza 567 casos (mais nove).

O Norte é também a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total acumulado de 1370. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 1162 óbitos, seguindo-se o Centro, com 372 mortes (mais 11), o Alentejo, com 69 óbitos (mais três), e o Algarve, com 31 mortes por covid-19. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira não registaram esta terça-feira nenhum óbito, mantendo-se com um total de 15 e duas vítimas mortais, respectivamente.