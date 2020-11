Covid-19. Investigadores querem testes alargados a quem tem dor de cabeça e obstrução nasal

Um grupo de investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) recomenda o alargamento dos actuais critérios para testagem de covid-19, incluindo sintomas para além dos que estão previstos na norma sobre caso suspeito da Direcção-Geral da Saúde (DGS). Sintomas ligeiros como dor de cabeça, corrimento ou obstrução nasal, dor de garganta e dores musculares devem ser levados em conta e valorizados, à semelhança do que já estão a fazer alguns países europeus, preconizam. A actual norma da DGS considera que um caso é suspeito de infecção pelo novo coronavírus apenas quando há ou tosse ou febre, falta de ar, perda de olfacto ou de paladar.

Os quatro investigadores sugerem ainda ainda que se “uma estratégia de comunicação” junto da população, sobretudo a mais jovem, que ajude a esclarecer quais são os sintomas ligeiros a valorizar, motivando desta forma as próprias pessoas a tomar a iniciativa de se auto-isolarem durante um curto período de tempo para evitar a transmissão da infecção, como já acontece em vários países, nomeadamente a Alemanha. Propõem mesmo que seja dada “uma indicação clara para isolamento de pessoas com sintomas respiratórios de qualquer gravidade, acautelando a sua protecção relativamente a questões laborais e financeiras”.

“Medidas restritivas mais gerais podem falhar na contenção da transmissão se os cidadãos continuarem a desvalorizar um conjunto de sintomas ligeiros”, avisam Vasco Peixoto, André Vieira, Pedro Aguiar e Alexandre Abrantes, no artigo de opinião que foi publicado esta terça-feira no Barómetro Covid-19 da ENSP da Universidade Nova de Lisboa.

Sugerem que, no momento epidémico actual, “qualquer cidadão com sintomas respiratórios de qualquer gravidade deve suspeitar que está infectado por covid-19, limitar os seus contactos familiares, sociais ou profissionais até esclarecimento da situação e ser testado”. “O facto de desvalorizarmos os sintomas ligeiros e não testarmos as pessoas com essas manifestações ligeiras representa um ângulo morto do controlo da pandemia e pode estar a contribuir para o actual descontrole da mesma na Europa em contexto de maiores contactos laborais e sociais associados a diminuição de restrições. Se não identificarmos estes casos, não poderemos controlar as cadeias de transmissão”, justificam.

Recordam, a propósito, as conclusões de um estudo reportado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês) que analisou as características clínicas de casos positivos num conjunto de 18 hospitais europeus. Os sintomas mais frequentes com testes positivos e com idades entre os 15 e os 39 anos foram a dor de cabeça (70,3%), a perda do olfacto (70,2%) e a obstrução nasal (67,8%). A seguir surgiam a tosse (63,2%), a falta de força (63,3%), as dores musculares (62,5%) e o corrimento nasal (60,1%). No fim da lista apareciam a alteração do paladar (54,2%) e a dor de garganta (52,9%), sendo que a febre surgia em menos de metade dos casos (45,4%).

Se sintomas como a dor de cabeça, dores musculares e corrimento nasal, entre outros, forem incluídos nos critérios para testagem de casos suspeitos de covid-19, “mais casos poderão ser detectados e tomadas as medidas de saúde pública adequadas”. Além disso, “se os cidadãos forem sensibilizados para estarem atentos a estes sintomas poderão tomar as medidas necessárias para reduzir a transmissão nos meios familiares, sociais e profissionais e solicitar a testagem”.

A proposta implicaria que muitos mais testes de diagnóstico fossem feitos. A utilização de testes rápidos de antigénio, que arrancou segunda-feira em Portugal, pode permitir que se testem as pessoas que apresentam sintomas respiratórios ligeiros, típicos das infecções respiratórias agudas ou combinações dos mesmos, notam.

Não será muito elevado o preço a pagar por mais testes de diagnóstico em Portugal? “Há um custo-benefício em valorizar sintomas ligeiros. Deixar a transmissão da infecção descontrolada também implica fazer mais testes durante um período de tempo”, retorque Vasco Peixoto. “É importante levar em conta aquilo que se prevenia em número de casos de infecção, possível lockdown e custos com hospitalizações”. Apesar de terem menor sensibilidade e especificidade, estes testes rápidos de antigénio permitem uma actuação rápida e em larga escala.

O ex-director-geral da Saúde, Francisco George, concorda com esta proposta. “Houve jovens desportistas que me disseram, curiosamente, ‘sinto-me como se tivesse jogado um jogo de râguebi ontem’. São dores generalizadas no corpo, fadiga”, descreve George, que é presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. “Em saúde pública, para interromper a propagação da infecção, os testes rápidos de antigénio são insubstituíveis porque permitem a adopção de medidas rápidas”, frisa.