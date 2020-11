A clareza que defendemos

Os últimos anos têm sido marcados por uma inquietante deriva e uma insustentável amálgama na política europeia e americana. Uma deriva nacionalista, identitária, tribal. E uma amálgama que faz o seu caminho entre forças da direita autoritária e partidos conservadores, liberais, moderados e reformistas. Estas tendências exigem uma tomada de posição. A deriva deve ser enfrentada. E a amálgama tem de terminar quanto antes, sem cumplicidades nem tibiezas.

Porque uma coisa é os movimentos nacional-populistas, xenófobos e autocráticos assumirem aquilo que são; outra, mais grave, é o espaço não-socialista deixar-se confundir com políticos e políticas que menosprezam as regras democráticas, estigmatizam etnias ou credos, acicatam divisionismos, normalizam a linguagem insultuosa, agitam fantasmas históricos, degradam as instituições.

A aceitação desta amálgama ideológica por parte das direitas democráticas constitui uma afronta à sua história e o prenúncio de um colapso moral. Trump não é Lincoln, T. Roosevelt ou Reagan. A «democracia iliberal» húngara não é aceitável num Partido Popular Europeu de tradição democrata-cristã. O neo-franquismo não é herdeiro da direita espanhola da Transição e do pacto constitucional. O espaço do centro-direita e da direita portuguesa não é o do extremismo, seja esse extremismo convicto ou oportunista.

É certo que muitos à esquerda têm cedido a frentismos que anteriormente rejeitavam. Mas a essas derivas não devem os não-socialistas responder cooptando os radicalismos de sentido contrário. A democracia liberal precisa de soluções consistentes e exequíveis, não de discursos demagógicos, incendiários, revanchistas.

Não contestamos a legitimidade dos novos movimentos de direita, nem ignoramos as razões de descontentamento e exasperação dos seus apoiantes. Mas não se responde à deriva com a amálgama. É preciso deixar bem claro que as direitas democráticas não têm terreno comum com os iliberalismos. É essa clareza que defendemos.

Adolfo Mesquita Nunes

Alexandre Homem Cristo

Ana Margarida Craveiro

Ana Rita Bessa

Ana Rodrigues Bidarra

André Abrantes Amaral

Bruno Alves

Bruno Vieira Amaral

Carla Quevedo

Carlos do Carmo Carapinha

Carlos Guimarães Pinto

Carlos Marques de Almeida

Cecília Carmo

Diana Soller

Diogo Belford Henriques

Eugénia Galvão Teles

Fernando Alexandre

Francisco José Viegas

Francisco Mendes da Silva

Gonçalo Dorotea Cevada

Henrique Burnay

Henrique Raposo

Inês Teotónio Pereira

João Amaro Correia

João Diogo Barbosa

João Nuno Vaz Tomé

João Taborda da Gama

José Diogo Quintela

José Eduardo Martins

Lourenço Cordeiro

Margarida Olazabal Cabral

Miguel Esteves Cardoso

Miguel Loureiro

Miguel Monjardino

Miguel Poiares Maduro

Nuno Amaral Jerónimo

Nuno Gonçalo Poças

Nuno Miguel Guedes

Nuno Sampaio

Pedro Gomes Sanches

Pedro Mexia

Pedro Norton

Pedro Picoito

Raquel Vaz-Pinto

Rubina Berardo

Samuel de Paiva Pires

Samuel Úria

Sandra Clemente

Sebastião Bugalho

Teresa Caeiro

Teresa Violante

Vasco Ressano Garcia

Vasco Rosa

Vera Gouveia Barros