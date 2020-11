Apoio do Chega ao governo dos Açores é para durar toda a legislatura

No dia em que o PSD divulgou, em comunicado, os quatro objectivos que o Chega exigiu para viabilizar o acordo de governação nos Açores, o PÚBLICO teve acesso à carta que o partido de André Ventura entregou ao representante da República antes da indigitação de José Manuel Bolieiro como líder do governo dos Açores. Nessa carta, com sete parágrafos, os dois deputados açorianos do Chega comprometem-se "a manter esse apoio pelo período da legislatura”.

Continuar a ler