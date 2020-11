Podcast Repórter 360: definidas pela cor e pelo pronome

As causas do feminismo e do racismo unem-se agora mais do que nunca. O INMUNE é uma associação que procura dar voz às mulheres negras em Portugal. Duas estudantes universitárias partilham as suas experiências e receios. O Repórter 360 mostra como é ser uma mulher negra em Portugal, em 2020.

Neste episódio do programa, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Ana Cardoso e Mariana Coelho evidenciam as desvantagens de ser uma mulher negra em Portugal, em pleno século XXI.

Recolheram testemunhos de mulheres negras, de várias faixas etárias, todas elas defensoras do feminismo negro: Angella Graça, Alexandra Santos e Fabiana Leonel, integrantes do INMUNE, e Paula Suaila e Ruth Sousa, estudantes da Escola Superior de Comunicação Social.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O programa Repórter 360 faz parte da rede de podcasts associados do PÚBLICO, entre os quais estão Histórias de Portugal, 45 Graus e O Fred e a Inês falam de coisas

Subscreve o Repórter 360 no Spotify, na Apple Podcasts ou outras aplicações para podcast.

Mais populares A carregar...

Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.