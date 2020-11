Cães, galinhas e um guaxinim: os animais da Casa Branca também contam a história dos presidentes

Aparecem ao colo de presidentes norte-americanos na Sala Oval, a correr pelos relvados da Casa Branca sob o olhar bem-humorado de líderes mundiais, atrapalham a assinatura de protocolos e assistem a decisões tomadas à porta fechada — tudo para estarem bem perto do dono.

Depois de Trump ser o primeiro presidente em mais de 100 anos a não ter um animal de companhia na Casa Branca, Joe Biden prepara-se para recuperar uma longa tradição de cães presidenciais. Champ, que já conhece os cantos à casa de quando o dono era vice-presidente na administração Obama, e Major, adoptado de uma associação zoófila, são os dois pastores-alemães que, a partir de Janeiro, deverão ocupar os relvados da residência oficial do presidentes dos EUA.

Estão longe de ser os habitantes mais exóticos que por lá já passearam, segundo o Presidential Pet Museum, um museu virtual que expõe artefactos e divulga informações relacionadas com os animais da Casa Branca. Quem são eles? Desde o galo de uma só perna de Theodore Roosevelt ao guaxinim que a primeira-dama Grace Coolidge salvou de ser transformada num prato do dia da Acção de Graças, foram muitas as vacas, cavalos, hamsters, póneis, gatos e cães (mas também texugos, ursos pequenos, cobras ou opossuns​) a seguirem fielmente os donos — principalmente quando estes somavam cada vez menos apoiantes​.

Herbert Hover lançou uma fotografia de campanha a sorrir enquanto segurava as patas de King Tut, em 1928, um ano antes do início da Grande Depressão, e Richard Nixon contou a história do cão da família numa declaração televisiva. No que ficou conhecida como "o discurso Checkers", Nixon tentava afastar acusações de doações ilegais para a campanha à vice-presidência. "Recebemos algo como presente", disse, antes de acrescentar: um cocker spaniel chamado Checkers​.

Mais recentemente, cães e gatos citadinos protagonizaram muitas das publicações nas redes sociais dos candidatos à presidência norte-americana. Mostra-me o teu animal de companhia, dir-te-ei se tens o meu voto?