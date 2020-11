Lições das eleições americanas para Portugal

O facto de as eleições americanas terem sido bastante mais renhidas do que se estava à espera não retira qualquer mérito a Joe Biden – pelo contrário, valoriza ainda mais a sua vitória. Ao fim de três dias de incerteza, o velho Sleepy Joe, que para quase toda gente não passava de um candidato menor do Partido Democrata, foi subitamente erguido a candidato visionário em função dos resultados eleitorais. Ele ganhou onde sempre disse que iria ganhar (os três estados da antiga “blue wall”), e venceu precisamente porque fez o que sempre disse que teria de ser feito (um discurso moderado, apaziguador e de centro).

