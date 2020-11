Esqueceram-se do Muro de Berlim?

Bem procurei desde o início da manhã, mas... nada! Nem no meu jornal – PÚBLICO –, nem no telejornal, no Facebook ou nas mais variadas newsletters, nem uma só referência! O Muro de Berlim caiu no dia 9/11/1989, há 31 anos, e com ele caiu o comunismo soviético, mas, pelo visto, a memória do facto e do seu benéfico significado... nem uma palavra merece.

Não deixa de ser curioso que, há dias, a propósito de outra coisa, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP tenha dito que “as liberdades nunca podem ser juguladas” (sic)... Tem razão, então a maior de todas elas, a própria liberdade, essa é que não mesmo! E foi essa que derrubou o muro o que, pelo visto até, lamentavelmente, nem merece uma simples efeméride...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

“Make America normal again”

“Make America normal again” podia ser o slogan da campanha presidencial de Joe Biden, mas apesar da sua pequena vitória que castiga os últimos quatro anos anómalos na Casa Branca, o país continuará dividido e egoísta por causa do sopro daquele “trumpetista” que distorce a realidade. Os resultados das eleições mostram que a América rural está rodeada de falsos pudicos, continua a ser conservadora, parola, sexista e muitos dos eleitores urbanos ignoram o racismo endémico - já se esqueceram dos negros que morreram às mãos da polícia -, a desigualdade, as alterações climáticas e fecham os olhos ao espectáculo degradante dos imigrantes na fronteira com o México. Não deixa de ser irónico que a primeira democracia do mundo tenha eleito, em 2016, um populista que é a própria ameaça à soberania nacional e pisca o olho ao supremacismo branco - o célebre “recuem e estejam a postos”, dirigido a um grupo de extrema-direita - sendo assustador pensar que a venda de armas disparou no mês de Outubro. Como diria Armstrong na chegada à Lua, tirar Donald Trump da presidência da maior potência mundial “é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade”.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Ainda o caso de Tancos

Embora atravessando uma época menos boa, derivada do mal com que a Natureza nos presenteou e sem fim à vista, vão-se passando casos que chegam a parecer escritos por notáveis escritores. A “paródia” de Tancos, que ainda dura, envolvendo militares de várias patentes, civis e pelo menos um ex-ministro, devia encher de vergonha não só os envolvidos, como também o Exército, sempre cioso dos seus poderes É inexplicável a existência da Polícia Judiciária Militar, que de resto pouco ou nada fez, mais um “tacho” para alguns, quando existe a Polícia Judiciária composta por profissionais competentes.

Carlos Leal, Lisboa