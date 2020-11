Saeb Erekat: morreu o negociador palestiniano que nunca desistiu de um Estado

Foi a cara dos negociadores palestinianos durante décadas - antes dos históricos Acordos de Oslo de 1993, que deram o Nobel da paz ao palestiniano Yasser Arafat e ao israelita Shimon Peres, e quando já era óbvio o falhanço destes acordos. Negociou com estratégias diferentes e com líderes diferentes do outro lado e sempre repetiu que não perdia a esperança num acordo entre israelitas e palestinianos em que ambos tivessem o seu próprio Estado.

