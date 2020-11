Lisboa e Porto em emergência e desertas: parte II

O cenário é em todo semelhante a Março e Abril, os meses mais silenciosos que as cidades terão vivido nos últimos anos. Quase oito meses depois, Lisboa e Porto voltam a estar despidos de gente, obrigada a recolher-se em casa entre as 23h e as 5h. PSP diz que indicações têm sido cumpridas, mas houve quem neste primeiro dia se tivesse distraído com as horas.