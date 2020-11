Banda feminina de K-pop retira vídeo com panda bebé depois de críticas vindas da China

Um episódio de um reality show coreano mostrou elementos da banda feminina de K-pop Blackpink com um panda recém-nascido nos braços. Parece tudo bem até os fãs chineses do grupo se ofenderem com o modo como as artistas seguram aquilo que consideram um tesouro nacional. O alarido foi de tal ordem que as imagens foram retiradas.

As relações entre os dois países vizinhos andam tensas no que diz respeito às reacções em relação às atitudes tomadas pelas bandas de música coreanas. O mês passado os BTS foram criticados pelos comentários feitos relativamente à Guerra da Coreia e a banda de K-pop — que neste domingo conquistou quatro galardões nos prémios europeus de música do canal de televisão MTV — viu alguns dos seus contratos com marcas caírem e produtos de merchandising serem retirados de sites chineses.

Mais A carregar...

Fu Bao, o primeiro panda nascido na Coreia do Sul, foi apresentado ao público na semana passada. Os pais de Fu Bao chegaram ao país em 2016, oriundos da província chinesa de Sichuan, lar dos pandas gigantes, como parte da “diplomacia do panda” da China.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As Blackpink foram visitar o bebé e publicaram um vídeo no YouTube no início deste mês, mas os comentários nos meios de comunicação social e nas redes sociais chinesas não se fizeram esperar. As condenações surgem porque as cantoras tocaram na cria com as mãos, sem qualquer protecção, além de terem demasiada maquilhagem, o que pode ser uma ameaça à saúde do pequeno panda.

Na terça-feira, o vídeo já tinha milhões de visualizações e 55 mil posts no Weibo (o Twitter chinês) com a hashtag “Blackpink fizeram mal em tocar no filhote de panda”. Do outro lado da fronteira, na Coreia do Sul, as hashtags “Blackpink” e “panda” também foram usadas no Twitter, durante o fim-de-semana, mas para dizer às autoridades do país que devolvam os pandas à China, pois são caros de sustentar.

Este filme era apenas um teaser pois o episódio completo seria transmitido no passado sábado mas acabou por ser adiado. A agência da banda contesta as críticas e refere que quando as jovens conheceram o bebé panda, todos os elementos da banda usaram luvas, máscaras e roupa adequada.