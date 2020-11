Em ano com poucas cerimónias, estas são as melhores fotografias de casamento de 2020

O casamento é um marco importante para muitos casais. A cada click e flash da camara fotográfica, as memórias deste dia ficam materializadas em álbuns revistos, mais tarde, com nostalgia. O concurso International Wedding Photographer of the Year Awards permite não só dar espaço e valorizar alguns destes momentos capturados, como também premiar os melhores fotógrafos de casamento, anualmente.

O primeiro prémio foi atribuído a James Simmons com a fotografia a preto e branco de um casal australiano. Com a intenção inicial de fotografar apenas a noiva, para dar relevo e contrapor os detalhes do vestido e véu frente a um fundo negro, o fotógrafo apercebeu-se que o olhar da mesma se dirigia ao noivo. Este permanecia à sua frente e com fundo branco. “O símbolo do yin e yang logo se tornou uma realidade” nesta imagem, continua o premiado, que com esta imagem ganhou o prémio de melhor fotografia do concurso e também a melhor fotografia na categoria Preto e Branco.

O segundo lugar foi para Antonio Crutchley que, também inserido na categoria Preto e Branco, fotografou os noivos dentro de um carro enquanto liam o jornal.

O concurso tem diversas categorias onde cada fotografia se enquadra. Do conjunto conta-se a Sessão de Noivado, a Pista de Dança, o Retrato Individual, o Retrato de Casal, a Comitiva da Noiva, a Localização Épica, a Fotografia Vista de Cima, a Captura Única, a Preto e Branco e o melhor Álbum. Em cada uma é escolhido o vencedor e mais algumas fotografias. Na maior parte das categorias, as capturas seleccionadas vão até ao 15.º lugar.

Este ano, o grande vencedor recebe um prémio no valor total de 9302 dólares (equivalente a 7876 euros). Este valor subdivide-se na oferta de material fotográfico e um prémio em dinheiro no valor de 3000 dólares (equivalente a 2600 euros). No caso do segundo classificado, o prémio total atribuído é de 3000 dólares.

Texto editado por Bárbara Wong