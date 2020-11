Lindt abre a sua primeira loja de chocolates em Portugal

A celebrar os 175 anos, a Lindt deu nas vistas recentemente com a abertura de uma gigante casa do chocolate no país natal: na Home of Chocolate, perto de Zurique, é tudo em grande e até inclui uma já célebre fonte de chocolate com mais nove metros de altura. Mas os festejos da empresa suíça, Lindt & Sprüngli, continuam, incluindo expansão comercial e com Portugal no mapa.

A marca abriu a sua primeira loja no país e anuncia um “ambicioso plano de expansão para os próximos três anos”.

Presente há 15 anos através de distribuição nacional, a empresa decidiu agora estabelecer a “sua própria estrutura e modelo de negócio” em Portugal. A primeira âncora mais visível é a abertura da boutique Lindt no Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tendo em conta a excelente receptividade desta primeira loja Lindt no Porto, temos previsto chegar a mais cidades do país com lojas próprias”, diz Marcos Ponce, director-geral de Lindt & Sprüngli Ibéria, citado em comunicado.

A marca, além dos chocolates e bombons mais tradicionais e populares, destaca-se por também disponibilizar no mercado tabletes que vão até aos 100% de cacau.