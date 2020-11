Entre o Arroz de Sarrabulho e a Sopa de Peixe, Sá Pessoa volta à tv

Depois da estreia da série Comtradição em Fevereiro, já há segunda temporada pronta a servir no restaurante-escola televisivo que é o 24Kitchen. O chef Henrique Sá Pessoa volta ao ecrã com novas receitas à volta de pratos tradicionais portugueses a 23 de Novembro (15h e 21h).

Sá Pessoa, o chefe do restaurante lisboeta Alma, duas estrelas Michelin que acaba de celebrar cinco anos, promete levar “os telespectadores novamente a viajar pelos caminhos mais saborosos de Portugal”, como se refere em apresentação.

A base do programa, o “mais visto” do canal segundo dados do mesmo, não muda: há sabedoria sobre o receituário tradicional, mas também criatividade para alguma reinvenção, com o chef a adicionar o seu “próprio toque à sua confecção”.

A segunda temporada é composta por 22 episódios, “uma viagem gastronómica” por todo o Portugal Continental, Madeira e Açores.

E o que nos espera? Prepare-se para aprender iguarias como a “mousse de bacalhau com broa inspirada nas tradicionais Migas à Lagareiro, uma Sopa de Peixe com peixes da Beira Litoral, Lombo de Porco com Castanhas” ou o célebre Arroz de Sarrabulho; já nas sobremesas, fala-se em “Molotof, Leite Creme, Bolo da Teixeira com caramelo salgado e Tripas de Chocolate”.

O programa será emitido de segunda a sexta às 15h e 21h.