Em imagens: Lisboa e Porto desertos na primeira noite recolher obrigatório

O cenário é em todo semelhante a Março e Abril, os meses mais silenciosos que as duas grandes cidades do país terão vivido nos últimos anos. Quase oito meses depois, Lisboa e Porto voltam a estar despidos de gente, obrigada a recolher-se em casa entre as 23h e as 5h.

A nível nacional, “conta-se pelos dedos das mãos” as vezes em que a Polícia de Segurança Pública teve de intervir no primeiro recolher obrigatório. “O reporte que tenho a nível nacional é de uma dezena de situações, quatro ou cinco em Lisboa”, disse o porta-voz, Nuno Carocha.