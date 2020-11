Parlamento Europeu fecha acordo para orçamento e fundo de recuperação

O Parlamento Europeu anunciou, esta terça-feira, que vai dar o seu consentimento ao próximo quadro financeiro plurianual de 2021-27 (QFP), depois obter a garantia de um reforço no valor de 15 mil milhões de euros do envelope dos programas comunitários que são geridos a partir de Bruxelas, bem como o compromisso, por parte do Conselho da União Europeia, de avançar atempadamente com um novo cabaz de recursos próprios “suficiente” para pagar a dívida do fundo de recuperação da crise pandémica sem cortar nas despesas futuras do orçamento comunitário.

Com a conclusão das negociações entre os co-legisladores, fica aberto o caminho para a aprovação do maior pacote financeiro da história da União Europeia, para recuperar e também transformar a economia na sequência da igualmente histórica recessão provocada pelo novo coronavírus: ao todo, o orçamento comunitário vai distribuir 1,8 biliões de euros nos próximos sete anos, com grande parte da despesa concentrada entre 2021 e 2023.

Esse é o período de vida do futuro Mecanismo da Recuperação e Resiliência, que absorverá a maior fatia do próximo fundo de recuperação “Próxima Geração UE” de 750 mil milhões de euros, que a Comissão Europeia vai constituir através da emissão de dívida conjunta da UE nos mercados de capitais.

Os comités de Orçamento e de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu aprovaram, esta segunda-feira, a sua proposta de regulamento deste mecanismo, ao abrigo do qual está prevista a transferência de 672,5 mil milhões de euros para os Estados-membros promoverem o investimento público e as reformas estruturais identificadas por Bruxelas nas recomendações específicas por país do Semestre Europeu.

Uma parcela de 312,5 mil milhões de euros será distribuída a fundo perdido, e 360 mil milhões de euros serão disponibilizados na forma de empréstimos em condições favoráveis.

Portugal, que já entregou em Bruxelas o rascunho do seu plano nacional de recuperação e resiliência, tem garantido um envelope de 23,9 mil milhões de euros, dos quais cerca de 13,1 mil milhões em subvenções e 10,8 mil milhões de euros em empréstimos. O financiamento poderá começar a chegar no segundo trimestre de 2021, se todas as formalidades jurídicas e administrativas forem cumpridas até ao fim deste ano, e o regulamento for publicado para entrar em vigor a 1 de Janeiro.

Na sua proposta, o Parlamento Europeu introduz duas mudanças ao regulamento avançado pela Comissão Europeia: defende que a duração deste novo instrumento temporário seja de quatro anos em vez de três, para facilitar a absorção das verbas e a execução dos projectos pelos Estados-membros, e que a primeira tranche de pré-financiamento, a transferir mediante a aprovação dos planos nacionais, possa chegar aos 20% do total, em vez dos 10% que estão previstos. A proposta ainda terá de ser aprovada pelo plenário, antes de ser negociada com o Conselho da União Europeia.

Mais verbas para saúde, ciência e investimento

O braço-de-ferro que os eurodeputados mantiveram com o Conselho durante onze rondas de negociação do próximo quadro financeiro plurianual “rendeu” um acréscimo de 16 mil milhões de euros ao montante global de 1,1 biliões de euros do exercício para os próximo sete anos.

Assim, além de mais mil milhões de euros para um instrumento de flexibilidade, que permitirá acudir a situações de emergência, os Estados-membros aceitaram reforçar os envelopes dos programas Horizonte UE, que financia a ciência e investigação, e terá mais quatro mil milhões de euros; do programa europeu para a Saúde, com 3,4 mil milhões de euros adicionais; do Erasmus Plus que vai dispor de mais 2,2 mil milhões de euros ou ainda o InvestEU, que sustenta projectos da iniciativa privada, e terá mais mil milhões de euros na sua dotação.

O financiamento adicional — “dinheiro fresco” que será integrado no orçamento comunitário por via da transferência das multas que são cobradas pelos serviços de concorrência da União Europeia e por isso não implica mexidas nas contribuições nacionais para os cofres de Bruxelas — abrangerá ainda os capítulos da Ajuda Humanitária, dos Direitos e Valores, da Europa Criativa, e da Frontex.

Os eurodeputados não conseguiram, como pretendiam, que os Estados-membros aceitassem atirar para fora do quadro orçamental os custos da dívida que a Comissão Europeia vai contrair para financiar o fundo de recuperação da crise. Segundo as estimativas, nos próximos sete anos, o “Próxima Geração UE” vai custar 12,9 mil milhões de euros ao orçamento comunitário, cerca de 0,01% do total. Mas a partir de 2027, esse encargo sobe para 15 mil milhões de euros por ano.

Daí que o Parlamento Europeu encare como uma vitoria negocial o compromisso (que será vinculativo por se inscrever no acordo interinstitucional) de adopção de novos recursos próprios da UE, como por exemplo um mecanismo de ajustamento de carbono ou uma taxa digital que está em discussão na OCDE. O compromisso é acompanhado de um calendário para a introdução destas novas fontes de financiamento comunitário.

O Parlamento Europeu e o Conselho da UE também já chegaram a acordo para o estabelecimento de um novo mecanismo de Estado de Direito, que condicionará a transferência das verbas do quadro plurianual e do fundo de recuperação ao respeito pelas normas do Estado de Direito. O regulamento prevê a possibilidade de sanções, na forma de redução ou suspensão de pagamentos, aos Estados membros onde for detectado um incumprimento das regras que ponha em causa a integridade do orçamento comunitário.

Porém, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, contestou esse acordo, queixando-se numa carta remetida ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de só ter sabido do mesmo através das notícias publicadas na imprensa. “Na base dos relatos sobre o conteúdo de tal acordo, é meu entendimento de que não cumpre os requisitos que a Hungria invocou de forma clara e repetidamente durante as negociações, pelo que não o posso apoiar”, informou o líder húngaro.

Uma vez que a aprovação do regulamento do mecanismo do Estado de Direito apenas exige uma maioria qualificada, Viktor Orbán volta a ameaçar um veto ao orçamento comunitário, para o qual é obrigatória uma decisão por unanimidade. “Tenho a informar de que não resta outra alternativa à Hungria que não rejeitar os restantes elementos do pacote pacote composto pelo próximo quadro financeiro plurianual e fundo “Próxima Geração UE”, escreve.

E esse não é o único obstáculo que o primeiro-ministro da Hungria promete levantar para tentar travar a condicionalidade na distribuição dos fundos europeus. Orbán já tinha dito que o parlamento de Budapeste, dominado pelo seu partido, não teria condições de avançar com a ratificação da decisão relativa aos novos recursos próprios da UE que é indispensável para que a Comissão Europeia possa organizar a sua operação de emissão de dívida para a constituição do fundo europeu.