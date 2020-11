Grupo de associados pede envolvimento do Governo para estabilizar Montepio

As autoridades vão receber esta terça-feira uma declaração subscrita por um grupo de associados do Montepio Geral, com idades, proveniências e sensibilidades distintas, onde se chama a atenção para o quadro crítico que se vive na maior entidade da economia social, quer do ponto de vista financeiro, bem como para a necessidade de normalizar o topo do seu principal activo, o Banco Montepio, onde se verificam dissonâncias estratégicas. Nesse sentido, requerem às autoridades, com responsabilidades na tutela e na fiscalização da mutualista e do banco, que ajudem a encontrar soluções para estabilizar um grupo com 180 anos.

