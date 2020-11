Santander penhora contas da SAD do Santa Clara

O Santander Totta executou parte de uma dívida de 5,4 milhões de euros da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Santa Clara, por incumprimento do acordo de pagamento celebrado entre as partes. O banco prepara-se agora para penhorar as contas da SAD e dos seus dirigentes, nomeadamente do presidente Rui Cordeiro, que foi na segunda-feira alvo de buscas judiciais conduzidas pelo juiz Carlos Alexandre. Penhoradas vão ser ainda as receitas provenientes dos direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol e as verbas da transferência do nigeriano Zaidu para o FC Porto, no final de Agosto deste ano, por quatro milhões de euros.

Continuar a ler