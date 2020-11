Líder da Associação de Agentes acusado de dívida a jogador

O defesa central Marcelo Ferreira, que representa actualmente o Paços de Ferreira, avançou no final de Setembro com uma queixa em tribunal contra Artur Fernandes, presidente da Associação Nacional de Agentes de Futebol (ANAF), onde reclama ser credor de 74 mil euros do empresário de jogadores. O brasileiro acusa o embaixador para a ética do desporto e responsável máximo pela Stellar Group em Portugal de não cumprir um acordo estabelecido em 2018, aquando da transferência do brasileiro do Rio Ave para o Sporting.

Continuar a ler