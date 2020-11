Fernando Santos e Cristiano Ronaldo: “Está apto para jogar”

Fernando Santos assegurou nesta terça-feira que Cristiano Ronaldo treinou sem limitações com a selecção portuguesa e está em condições para ser utilizado nos próximos três jogos da equipa: frente a Andorra, num particular já nesta quarta-feira, e nas partidas oficiais contra a França (sábado) e a Croácia (na próxima terça-feira).

Cristiano Ronaldo tinha saído mais cedo do último jogo da Juventus, no domingo, queixando-se de dores numa perna, mas Fernando Santos garantiu que o internacional português está apto a jogar.

“Ronaldo esteve no relvado? Treinou o treino todo. Uma coisa é estar no relvado, podia ser para vos enganar, mas não apresentou nenhuma queixa. Desde domingo que sei que não apresenta nenhuma queixa. Treinou normalmente, fez o treino todo. Se eu entender, está apto para qualquer um dos três jogos”, disse o seleccionador.

Recordes de Ronaldo

Naquela que será a 168.ª internacionalização de CR7, Cristiano Ronaldo pode atingir a 100.ª vitória ao serviço da selecção nacional e dilatar o número de golos com a camisola portuguesa (tem 101 e procura bater o recorde do iraniano Ali Daei, com 109). Mas o seleccionador desvalorizou a questão: “Se me dissessem que ele amanhã marcava 10 golos, se calhar até dava o jeito e ele ficava já despachado nisto…, batia já o recorde, mas isto não funciona assim, não é ‘vais lá marcar cinco ou seis golos’…”

Fernando Santos abordou depois o jogo com Andorra e explicou o que vai tentar aproveitar de uma partida frente a um opositor com um grau de dificuldade totalmente diferente daquele que a França colocará - em seis embates Portugal ganhou todos e apenas consentiu um golo.

“Vimos alguns vídeos dos últimos jogos e não me pareceu diferente do que encontrámos nos jogos anteriores. Tivemos essa experiência aqui em casa, contra uma equipa organizada, que defende muito, que vai evitar que Portugal marque golos. É aguerrida e determinada. Lá, o zero-zero ao intervalo revelou essas dificuldades, muitas dificuldades, mas isso é bom para pormos em campo qualidade, versatilidade e criação de espaços”, disse Fernando Santos.

Raphaël Guerreiro foi o único ausente do treino desta terça-feira dos 25 convocados da selecção, em Oeiras, em que se estrearam os avançados Pedro Neto, do Wolverhampton, e Paulinho, do Sporting de Braga.

Todos negativos ao novo coronavírus

Anthony Lopes, que tal como o jogador do Borussia Dortmund tinha sido autorizado a apresentar-se mais tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras, já esteve às ordens do seleccionador Fernando Santos, no primeiro e último treino antes do jogo com a selecção andorrana, marcado para quarta-feira, às 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta da totalidade de resultados negativos nos testes ao novo coronavírus feitos aos jogadores, treinadores e staff.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, campeão da Liga das Nações, lidera o Grupo 3, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.