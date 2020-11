Morreu Ken Spears, o outro co-criador de Scooby-Doo

Em 1969, ao lado de Joe Ruby, Ken Spears criou Scooby-Doo, o cão que ajuda um grupo de amigos a resolver mistérios e desmascarar aldrabões. Esse feito inscreveu os dois para sempre na História da animação, da televisão e da cultura popular. Spears morreu na sexta-feira, aos 82 anos, vítima de complicações causadas por Demência de Corpos de Lewy, quase dois meses e meio após Ruby, que tinha morrido no final de Agosto. A notícia foi confirmada à The Hollywood Reporter pelo filho.

Nascido em Los Angeles em 1938, Spears era, em novo, amigo do filho de William Hanna, o produtor de animação que fundou a Hanna-Barbera, para quem viria a trabalhar quando cresceu. Primeiro era, tal como Ruby, montador de som, e foi assim que se conheceram e estabeleceram uma parceria de escrita, trabalhando em vários programas da produtora, como Space Ghost. Scooby-Doo, Where Are You!, a série original de Scooby-Doo, estreou-se em 1969, criada com o traço do desenhador Iwao Takamoto e encorajada pelo produtor Fred Silverman. Era uma série de animação para a CBS inspirada no Archie Show, que, após algumas tentativas, cristalizou nas aventuras das personagens Daphne, Fred, Velma, Shaggy e Scooby-Doo, um dogue alemão. A série, influenciada pelo movimento hippie, era um contraponto à violência de outros desenhos animados da televisão da altura.

Foto Joe Ruby, o outro criador de Scooby Doo, morreu em Agosto dr

Seguiram-se séries como Dynomutt, Dog Wonder e Jabberjaw. A série original de Scooby-Doo durou até 1976, tendo transitado para a ABC nesse mesmo ano, onde se fizeram várias novas versões, com e sem Ruby e Spears, que entretanto saíram da Hanna-Barbera e fundaram a sua própria produtora, a Ruby-Spears, em 1977. A Ruby-Spears foi responsável por desenhos animados como a versão de Alvim e os Esquilos de 1983, o Super-homem de 1988, Mister T, centrada no actor de Esquadrão Classe A, ou as adaptações animadas de Rambo e Academia de Polícia. Em 1981, foi adquirida pela Taft Entertainment, a empresa-mãe da Hanna-Barbera.

O universo Scooby-Doo deu origem a vários filmes, telefilmes, seja animação ou acção real, videojogos e produtos de vários formatos. No início dos anos 2000, por exemplo, Raja Gosnell realizou dois filmes de acção real, com Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar.

Ruby e Spears escreveram também séries como a adaptação televisiva de O Planeta dos Macacos, tendo também criado, entre animação e imagem real, Jabberjaw, Electra Woman and Dyna Girl, Wonderbug, Magic Mongo, Bigfoot and Wildboy ou Captain Caveman and the Teen Angels. Trabalharam juntos, a desenvolver novas séries, até Agosto, quando Ruby morreu.