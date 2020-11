O parasita da malária atira uma pedra às células do fígado e… entra

O fígado é a primeira casa que o parasita da malária ocupa no nosso organismo quando nos infecta, pelo que conseguir evitar que parta o vidro de uma das janela da casa para entrar é estar a impedir que a infecção sequer exista. A equipa da investigadora Maria Manuel Mota revelou agora na revista Nature Communications como é que o parasita da malária engana as nossas células do fígado, para se instalar na sua primeira casa durante a infecção.

