Prisão de Tires tem 148 reclusas, duas crianças e quatro guardas com covid-19

São já 148 as reclusas da prisão de Tires infectadas com covid-19, a que se somam duas crianças que se encontram com as mães presas, quatro guardas prisionais, duas enfermeiras e uma auxiliar de cozinha. Ou seja, o estabelecimento prisional tem, entre reclusas e trabalhadoras, mais de um quarto da sua população infectada. As reclusas com testes positivos estão “genericamente assintomáticas” e foram colocadas todas juntas num mesmo pavilhão.

Depois de ter testado quase 170 reclusas do pavilhão das condenadas na quinta-feira à tarde e terem sido dadas como infectadas 121, foram testadas no sábado as restantes presas, nomeadamente as preventivas, boa parte do contingente de guardas prisionais e parte dos trabalhadores civis.

“No âmbito do plano de contingência, e conforme anteriormente informado, as reclusas positivas, genericamente assintomáticas, foram afectadas a um pavilhão do Estabelecimento Prisional de Tires onde permanecerão em isolamento, separadas da restante população prisional, e sob vigilância e acompanhamento permanente (24 horas), de pessoal clínico do Hospital Prisional que foi para o efeito convocado”, descreve a Direcção-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP). "As duas crianças que acusaram positivo, e se encontram assintomáticas, estão na companhia das mães neste pavilhão que foi destinado ao acompanhamento e vigilância médica dos casos positivos à covid-19, tendo igualmente seguimento pediátrico”, garantem os serviços prisionais.

Desde há uma semana que foram suspensas as actividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, quatro dias depois de a direcção da prisão ter tido conhecimento de que havia uma reclusa condenada infectada e de, ainda assim, ter mandado as guardas prisionais fazerem uma busca geral na sexta-feira, o que implica entrarem nas celas, mexerem nos objectos das reclusas e terem um contacto muito mais próximo com elas.

Durante a última semana, as reclusas têm passado quase todo o dia dentro das celas, usufruindo apenas de recreios de meia hora de manhã e o mesmo tempo à tarde mas apenas no corredor do edifício, não podendo ir à rua. “Para que se garanta o distanciamento físico, está a decorrer em grupos organizados de reclusas, usando máscara”, descreve a DGRSP, que argumenta que ​"a experiência já adquirida demonstra que é durante o gozo do pátio a céu aberto que o risco de contágio se avoluma, pelo que é necessária especial cautela no usufruto deste inalienável direito dos reclusos”.

Porém, os serviços da prisão não têm distribuído máscaras diariamente: segundo relatos das reclusas, foi distribuída uma máscara descartável a cada uma na quinta-feira e só voltaram a receber uma nova no domingo.

Para além de afirmarem que não há álcool gel, as reclusas têm-se queixado também da falta de material de limpeza para as celas. Também não têm acesso à “cantina”, a loja da prisão onde se abastecem de produtos de higiene íntima, comida, água engarrafada e tabaco, desde há uma semana.