Se cuidados intensivos ultrapassarem limite, a idade não pode ser único critério de escolha

Se as unidades de cuidados intensivos atingirem a sua capacidade máxima, se faltarem camas e ventiladores, que doentes devem ser considerados prioritários? A Ordem dos Médicos (OM) decidiu divulgar agora um parecer que já tinha aprovado em Abril passado, quando o número de casos de covid-19 subia de forma de exponencial e se previa que isto poderia acontecer. A idade não deve ser o único critério de entrada de doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI), estas decisões têm que ser ponderadas por uma equipa e os critérios aplicam-se a todos os pacientes, não só aos que têm covid-19, recomenda o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas da OM no parecer. Num cenário extremo, de catástrofe, estes cuidados devem ser reservados para os que “maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento”.

O documento, a que o PÚBLICO teve acesso, não chegou a ser divulgado em Abril porque a situação melhorou com o confinamento geral. A OM decidiu divulgá-lo agora, numa altura em que o aumento do número de doentes com covid-19 em estado crítico internados nestas unidades de elevada complexidade não pára de crescer e se aproxima das quatro centenas (391 esta segunda-feira, mais 13 do que na véspera). Além dos doentes com covid-19, há muitos pacientes com diversas patologias e vítimas de acidentes que necessitam de terapia intensiva e a Ordem frisa que estes têm que ser avaliados exactamente da mesma forma.

Não podem constituir critérios de prioridade na entrada de pacientes em UCI “a ordem de chegada do pedido de admissão ou da chegada aos serviços de urgência hospitalar” e a idade, por si só, “nunca pode ser usada como critério”, recomenda a OM. A presença de doenças prévias e “o estado funcional dos múltiplos órgãos devem ser cuidadosamente avaliados, juntamente com a idade”, especifica a Ordem, acrescentando que, se os recursos se tornarem "extremamente escassos”, devem ser priorizados os pacientes que “têm, antes do mais, maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra regra fulcral a observar é a de que todas as decisões de limitação de acesso deverão ser devidamente fundamentadas e resultar de um consenso da equipa de saúde que avalia o paciente. Além disso, no caso de uma “particular dificuldade e incerteza, clínica ou moral”, deve ser pedida “uma segunda opinião de pares experientes”. De igual forma, esta decisão deverá “ser comunicada ao próprio (sempre que possível) e aos familiares e registada no processo”.

O Conselho de Ética e Deontologia frisa ainda que, quando o benefício “é mínimo e improvável por doença avançada ou terminal”, os doentes não devem ser submetidos a terapia intensiva. Mas o paciente tem que continuar a ser acompanhado. Quando se decide suspender o tratamento, o médico “não pode abandonar o doente” e deve ser assegurar “acompanhamento paliativo adequado”.

Também deve ser verificado, no momento da admissão, se existem directivas antecipadas de vontade (testamento vital), e, “se for previsível um período agónico a curto prazo, deve considerar-se a transferência para um ambiente fora da UCI e tanto quanto possível respeitador da sua intimidade”. O doente deve ter igualmente “a possibilidade de se despedir, ainda que através do telefone, dos seus familiares”.