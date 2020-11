Covid-19 em Portugal: mais 63 mortes (o valor mais alto de sempre) e 4096 casos

Portugal teve o dia mais mortal da pandemia ao registar o número mais elevado de mortes devido à covid-19 desde Março. De acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que foram divulgados esta segunda-feira, mas que dizem respeito ao dia completo de domingo, morreram 63 pessoas em 24 horas. O número máximo anterior tinha sido reportado a 4 de Novembro, altura em que foram contabilizadas 59 mortes. E três dias depois, o país registou outro valor elevado: 56 mortes num dia. O país tem agora 2959 vítimas mortais atribuídas à doença.

Do boletim desta segunda-feira há também a contabilizar 4096 novas infecções de covid-19, num total de 183.420 pessoas infectadas desde Março. Os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) foram divulgados esta segunda-feira, mas dizem respeito à totalidade do dia de domingo.

Grande parte dos casos que constam do boletim desta segunda-feira foram detectados em duas regiões do país: há 2265 novos casos no Norte (e 33 das 63 mortes) e 1217 em Lisboa e Vale do Tejo (22 das 63 mortes).