Casos de legionella continuam a aumentar e já há internados também no S. João

Na noite de domingo eram já 28 os casos de legionella confirmados pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), mas o número deverá ter aumentado, uma vez que já há também doentes internados no Centro Hospitalar de S. João, no Porto, alguns dos quais chegaram directamente às urgências. A média dos pacientes identificados pela ARSN é de 80 anos e há uma vítima mortal.

Os primeiros casos foram detectados no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, onde terão começado a chegar a 2 de Novembro. A Câmara da Póvoa do Varzim deu conta, na noite de domingo, que após um contacto com esta unidade e com o delegado de saúde, fora informada que “nenhum dos doentes é residente no concelho”. Uma situação que se alterou entretanto, uma vez que terá já sido identificado pelo menos um residente infectado com a doença provocada pela bactéria Legionella pneumophila.

Também o município de Vila do Conde veio confirmar, já na manhã desta segunda-feira, a existência de vários casos da doença do legionário, “não só no concelho de Vila do Conde, mas também em vários concelhos limítrofes”. Em comunicado, a câmara dá conta que teve conhecimento do primeiro caso a 2 de Novembro e que, desde então, “se encontra em contacto permanente e estreita colaboração” com as autoridades de saúde competentes. Contudo, refere também, “pesar dos esforços desenvolvidos pelas autoridades de saúde, neste momento, ainda não é possível identificar a causa/origem dos casos”.

A ARSN está a acompanhar o caso, em articulação com o delegado de saúde local “e a implementar as medidas previstas para a situação em apreço”. Este organismo está também a actualizar os dados sobre este surto que está a pressionar ainda mais os serviços hospitalares já assoberbados com os casos da covid-19 (sobretudo porque os afectados pela doença do legionário também podem precisar de ventiladores), mas os números referentes à noite de domingo davam conta de 28 casos.

Destes, 12 continuavam internados no hospital da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, um tinha morrido nesta unidade (uma pessoa com 85 anos e outras comorbilidades) e três tinham tido alta. Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (Hospital Pedro Hispano) encontravam-se 12 internados, incluindo dois que tinham sido transferidos da Póvoa.

Os dados da ​ARSN não incluem ainda os casos que já foram identificados no Hospital de S. João, no Porto, mas fonte deste hospital confirmou ao PÚBLICO que tem, neste momento, “vários” casos de doentes com legionella internados, residentes em Vila do Conde e na Póvoa do Varzim. Alguns foram transferidos de outros hospitais e outros dirigiram-se directamente às urgências do hospital, explicou a mesma fonte.

A doença do legionário contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminadas (aerossóis), de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares. Os sintomas são similares aos de uma pneumonia grave, incluindo febre alta, falta de ar ou dores musculares - e podem também ser confundidos com os da covid-19.

O surto mais grave de legionella dos últimos anos aconteceu em 2014, em Vila Franca de Xira, causou 12 mortos e mais de 400 infecções, e teve origem em duas empresas da região, a Adubos de Portugal e a General Electric.