Sem Chega, não haveria “geringonça” nos Açores. É um facto

O líder do PSD diz que não há nenhuma coligação entre o Chega e os partidos que se aliaram nos Açores para viabilizar um governo de direita e tem razão. O que existe é um executivo minoritário de 26 deputados em 57 (21 do PSD, três do CDS e dois do PPM) que precisará sempre de se apoiar em três parlamentares de outros partidos (dois do Chega e um da Iniciativa Liberal) para conseguir que os seus projectos passem na Assembleia Legislativa Regional.

