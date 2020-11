Vencer com “o mundo ao contrário”

A pandemia que assola o mundo inteiro fez abater enormes dificuldades sobre todos os países. Fomos todos atingidos, ainda que nem todos o tenham sido da mesma forma.

O FMI apontou de maneira muito clara três problemas originados pela pandemia que afetam, com diferentes intensidades, as diferentes regiões do globo. Primeiro, a crise sanitária em si e os problemas de saúde subsequentes; em segundo, o impacto sobre os setores do turismo e aviação nos países onde estas atividades económicas têm maior peso; e, por último, a reduzida capacidade de reação por constrangimentos orçamentais. Não é fácil analisar o “mundo ao contrário”, como disse Kristalina Georgieva, directora-geral do FMI.

Portugal está claramente exposto à crise do turismo e aviação. Por outro lado, também tem pouca margem orçamental (face às economias europeias) e o embate da segunda vaga no nosso país assume contornos cada vez mais preocupantes.

A adaptação do mundo aos novos desafios erguidos pela covid-19 está em curso. É um repto que se junta aos conflitos tecnológico e comercial entre os EUA e China, às alterações climáticas e ao empobrecimento de muitas zonas do globo (provocado ou acelerado pelo choque pandémico).

Apesar das desvantagens que afetam Portugal no contexto internacional, o nosso país tem vantagens estruturais que melhoram a resiliência e recuperação dos diferentes efeitos provocados pela pandemia. Se, por um lado, a integração na União Europeia oferece resiliência, o potencial da nossa recuperação reside no facto de sermos um dos países mais globalizados do mundo (15.º lugar no ranking do Swiss Economic Institute em 2017).

Neste contexto, Portugal tem a vantagem de integrar um projeto europeu com uma moeda forte e com uma resposta financeira para a crise económica. Ainda que fosse desejável que esta resposta financeira fosse mais célere, a certeza da sua aplicação futura é um fator de estabilidade social. Quanto à moeda, o Euro é um alicerce para resistir à crise económica. Muitos outros países com economias enfraquecidas vêm as suas moedas desvalorizarem face ao “dólar americano”, aumentando ainda mais a dívida externa. Com a acrescida dificuldade dos EUA muito provavelmente virem a apostar em ter maior emissão da sua moeda para circular na economia doméstica e menos fora das suas fronteiras.

Num contexto tão difícil, e com um país intrinsecamente ligado à globalização, é fundamental perceber as vantagens e dificuldades de Portugal contextualizado no mundo, para que se defina com mais solidez o posicionamento estratégico do país. Não só porque Portugal é favorável a um mundo globalizado, mas essencialmente porque muitos dos desafios internos do nosso país encontram resposta fora das fronteiras nacionais.

Seriam inúmeros os exemplos que podiam ser dados. As exportações e o IDE equilibram as finanças públicas (as exportações representaram cerca de 44% do PIB em 2018) e são o mecanismo preferencial para mudar estruturalmente a nossa economia. O envelhecimento da população é contrabalançado pela imigração e a própria natalidade também –​ 10% dos bebés nascidos no ano de 2018 eram de mãe estrangeira. A própria iniciativa para a extensão da Plataforma Continental é a materialização de um país que faz a ligação atlântica do continente europeu. Sem esquecer que as comunidades portuguesas no estrangeiro representam cerca de 50% da população em Portugal, são cinco milhões, criando uma presença da cultura portuguesa difícil de obter para qualquer outro país com a nossa dimensão.

Contudo, a ausência de estratégia para um país com as características de Portugal pode ter um “efeito perverso”. Sem saber o papel que queremos ocupar, podemos ser mais prejudicados do que beneficiados pelas relações comerciais que são estabelecidas.

Quer no Ministério dos Negócios Estrangeiro, quer nos restantes, não se vêem sinais que sustentem uma estratégia que encontra soluções num país globalizado. Por isso, o que está escrito no papel do orçamento não “bate certo” com o discurso do Governo, porque se ignora tudo o que Portugal tem para vencer num “mundo ao contrário”

Uma eventual fragilidade produtiva da nossa economia poderá consagrar esse “efeito preservo”. É possível ver os efeitos históricos de situações como o ouro oriundo do Brasil que fez disparar as importações e anestesiou a produção de bens transacionáveis do país, com efeitos avassaladores a partir do século XVIII. Também no final do século passado, em 1999, a fragilidade do tecido produtivo português levou a que as importações atingissem quase o dobro das exportações já após a entrada no “mercado comum europeu”.

Mas é inegável a importância da globalização. A condição de Portugal como um país globalizado não é fruto de uma circunstância atual, mas antes o resultado de sermos um país que contribuí ativamente para um mundo globalizado.

Deste modo, com a inquestionável importância da política externa para o nosso país é verdadeiramente questionável não ver refletida essa importância no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O próprio Orçamento do Estado para o ano de 2021 neste ministério é demasiado igual aos anos anteriores. Este orçamento acaba por ser esdrúxulo para um mundo que mudou profundamente e para todas a oportunidades que um país tão globalizado como Portugal não está a aproveitar.

