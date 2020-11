Rui Rio fala alemão, mas não é Angela Merkel

Foi há apenas nove meses. No estado alemão da Turíngia, no leste do país, a 5 de fevereiro deste ano, após umas eleições que não tinham dado maioria clara a ninguém, o parlamento estadual elegeu na sua terceira votação um político do partido liberal FDP, Thomas Kemmerich, com os votos do partido de Angela Merkel, a democrata-cristã CDU, e do partido de extrema-direita, AfD. Note-se que não tinha havido qualquer acordo entre os liberais, os democratas-cristãos e a extrema-direita. Os liberais tinham apresentado o seu candidato de forma meramente simbólica e a extrema-direita, que tinha o seu próprio candidato, decidiu secretamente votar no candidato liberal para negar a continuidade na chefia de governo a Bodo Ramelow, político de esquerda que fora do antigo partido comunista da RDA, e que era apoiado também pelos Verdes e pelos sociais-democratas. De repente, sem poder imaginar que tal fosse suceder, o partido liberal, que tinha tido a menor votação das eleições, via-se alcandorado à liderança do governo na Turíngia, com (entre outros) os votos da extrema-direita.

