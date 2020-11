Intervir na especulação dos preços

Nos últimos meses, quem andar atento aos preços dos bens e, dentro destes, aos dos bens de consumo essenciais rapidamente constata que alguns estabelecimentos comerciais têm aumentado exponencialmente os preços a coberto da falta de fiscalização da ASAE sobrecarregada de trabalho inspectivo regular, queremos todos crer... A pandemia aportou aos menos escrupulosos comerciantes a descoberta duma “mina” de especulação facilitada e sob a impunidade à sombra da qual o seu propósito desonesto se permite ir. É tão necessário que o Governo interfira nesta matéria como na requisição civil de serviços de apoio à saúde dos portugueses porque também se morre de fome como se morre de covid-19 se não se garantir protecção aos que destes males exibam claro diagnóstico.

E as manigâncias de alguns “chico-espertos” em manipulação emocional de propagandear “recolhas” pias ou comparticipações mendigadas de “troquitos” ou serôdios cêntimos “prós pobrezinhos” que apenas ajudam a escoar os stocks de algumas superfícies comerciais e a que correspondem lucros acrescidos garantidos, deviam ser combatidas pois ofendem o conceito do que se considera ajuda solidária.

Pergunto claramente a António Costa e ao PS: ponderam, meus senhores, tomar medidas no âmbito da regulação de preços de bens essenciais?... ou também e mais uma vez vai o senhor primeiro-ministro e os outros membros do Governo do Partido Socialista assobiar pró lado e deixar que os lobos continuem a uivar e a descer impunes aos povoados?

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

Hospitais Militares deveriam ser civis

Não estamos no tempo de Ditadura, nem das guerras coloniais que justificariam a existência de Hospitais Militares. Hoje, dada a dimensão do país, a dimensão das Forças Armadas e funções destas, não se justificará a subsistência de Hospitais Militares. Como não se justifica a manutenção, ainda hoje, de demasiado quartéis. Alguns - quartéis - fecharam por ser mais que evidente a sua desnecessidade – por exemplo Mafra, alguns no Centro do Porto e não só - mas tantos ainda estão abertos sem se justificar que assim continuem. Talvez um dia haja tempo e condições para serem de facto bem reestruturados todos e cada espaço militar no nosso país, aos tempos actuais, à Democracia, às necessidades. Quanto aos Hospitais Militares, tal como os Hospitais Civis, são pagos pelos impostos de todos nós. E não só no tempo dramático da covid-19, os Hospitais Militares deveriam ser maioritariamente utilizados por civis.

E se é mais que necessária a colaboração entre o SNS e as unidades de saúde privada, por que razões não passarão os Hospitais Militares para a área do Ministério da Saúde, e quando qualquer militar seja ferido ou adoeça em serviço é imediatamente tratado num Hospital Civil?

Augusto Küttner de Magalhães, Porto