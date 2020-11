Portugal está em estado de emergência desde a meia-noite. Recolher obrigatório vigora entre as 23h e as 5h durante os dias úteis e nos próximos dois fins-de-semana entre as 13h e as 5h. Em todo o mundo, mais de 50,4 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e registam-se 1,25 milhões de óbitos e 33 milhões de recuperados.