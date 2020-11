Evo regressa à Bolívia: “Tinha a certeza de que iria voltar – não pensei que fosse tão cedo”

Evo Morales voltou a pisar solo boliviano nesta segunda-feira, praticamente um ano depois de ter sido forçado a abandonar o país e a exilar-se no México, na sequência da polémica eleição presidencial de Outubro do ano passado, que lhe valeu a perda de apoio das Forças Armadas e a abertura de processos judiciais por alegados crimes de sedição e terrorismo.

Na cerimónia de despedida, na ponte faz a ligação entre La Quiaca, na Argentina – país que lhe concedeu asilo e onde cumpriu grande parte do exílio –, e Villazón, na Bolívia, o primeiro Presidente indígena do país andino assumiu que não estava à espera que este regresso fosse tão célere.

Estoy muy agradecido con el pueblo boliviano por recibirme con tanto cariño. pic.twitter.com/Ba0bJYPcu7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2020

“Tinha a certeza de que iria voltar – não pensei que fosse tão cedo”, confessou Morales, citado pelo jornal boliviano Pagina Siete, ao lado do Presidente da Argentina, Alberto Fernández, com quem jantou na véspera e de quem recebeu as mais calorosas mensagens de despedida.

“Estou muito feliz por ter estendido a mão ao Evo. Foi uma honra ter-te tido entre nós”, afirmou o chefe de Estado argentino.

Evo Morales cruzou depois a fronteira, acompanhado pelo ex-vice-presidente Álvaro García Linera e pelo embaixador da Bolívia nas Nações Unidas, Sacha Llorenti, para ser recebido em festa pelas autoridades políticas locais e por centenas de apoiantes, apinhados debaixo de um grande cartaz que dizia “voltámos”.

“Hoje é um dia importante na minha vida, voltar à minha pátria, que tanto amo, enche-me de alegria”, tinha escrito o dirigente socialista no Twitter, na manhã desta segunda-feira.

O regresso do ainda líder do partido Movimento para o Socialismo (MAS) acontece um dia depois de o seu antigo ministro das Finanças, Luis Arce, ter tomado posse como Presidente da Bolívia, sucedendo à conservadora Jeanine Áñez, que ocupava o cargo interinamente desde que Morales partiu para o exílio.

Durante os próximos três dias, o antigo chefe de Estado – que governou o país entre 2006 e 2019 – vai visitar vilas, aldeias e cidades do interior da Bolívia, onde se encontra o núcleo duro da sua base de apoio, num trajecto calculado em mais de mil quilómetros e que terminará no aeroporto de Chimoré, em Chochabamba, 365 dias depois da fuga para o México.

Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría. pic.twitter.com/BFaUzRGJiu — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2020

O fim abrupto da “era Morales” teve como pano de fundo a eleição presidencial de Outubro do ano passado.

Apesar do processo de contagem de votos ter sido atribulado e polémico – a contagem foi suspensa quando os resultados sugeriam uma segundo volta – o ex-Presidente foi declarado vencedor.

O caso indignou a oposição e as ruas das principais cidades da Bolívia tornaram-se palcos de confrontos violentos entre apoiantes do MAS e dos partidos opositores.

A então vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, entendeu estar na linha de sucessão da presidência e autoproclamou-se chefe de Estado – como apoio dos Estados Unidos – e conseguiu atrair para si o apoio das Forças Armadas.

O histórico político latino-americano denunciou um golpe de Estado, renunciou ao cargo que ocupou durante quase 15 anos e abandonou o país no dia 11 de Novembro de 2019.

Perante denúncias do Governo interino, a Justiça boliviana abriu várias investigações a Morales e a dezenas de membros do MAS, por crimes tão diversos como a sedição, o terrorismo, a pedofilia e até crimes contra a humanidade.

O MAS e o ex-Presidente negam todos estes crimes e acusam a oposição conservadora de ter instrumentalizado a Justiça para fins políticos. Morales assegura ainda que está preparado para se defender em tribunal desta “guerra suja” e provar a sua inocência.

A vitória confortável de Arce na eleição presidencial extraordinária do mês passado e a suspensão do mandado de captura por parte do Ministério Público, há cerca de duas semanas, permitiram a Morales preparar o seu regresso triunfal à Bolívia.