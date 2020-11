Covid-19: Biden apresentou task force de médicos e peritos de saúde

No primeiro dia útil a seguir a ser declarado Presidente eleito, Joe Biden anunciou uma task force de médicos e peritos de saúde. A abordagem é muito diferente da do Presidente Donald Trump, cuja abordagem tem sido ignorar, ou mesmo contrariar, os peritos.

Biden e a sua vice, Kamala Harris, vão reunir-se com este conselho ainda nesta segunda-feira de manhã, o primeiro acto público dos dois desde que foram declarados os vencedores da eleição presidencial nos Estados Unidos, sublinhando, de novo, o papel central que a luta contra a pandemia assumirá na sua Administração.

Num comunicado feito de manhã muito cedo, Biden apresentou a equipa chefiada por um trio: Vivek Murthy, que foi surgeon general (equivalente a ministro da Saúde) durante a Administração Obama, David Kessler, comissário da FDA, a agência responsável pela regulação de alimentos e medicamentos, durante as presidências de Groege Bush (pai) e Bill Clinton, e Marcella Nunez-Smith, investigadora de equidade na Saúde na Universidade de Yale. Murthy e Kessler, nota o Washington Post, têm sido ouvidos por Biden durante a pandemia.

“Lidar com a pandemia do coronavírus é uma das mais importantes batalhas que a nossa Administração vai enfrentar, e vamos agir com base na ciência e no que dizem os peritos”, diz o comunicado de Biden.

“O conselho consultivo vai ajudar-me na minha abordagem para gerir o aumento nas infecções, assegurar que as vacinas são seguras, eficazes, e distribuídas de modo eficiente, equitativo, e gratuito, e ainda proteger as pessoas de risco.” Espera-se ainda que Biden tente conseguir um uso generalizado de máscaras, trabalhando com líderes a nível local e dos estados.

A equipa terá um total de 13 pessoas, incluindo, nota a estação de televisão ABC, o antigo director da Autoridade para Investigação Avançada e Desenvolvimento Biomédico (BARDA, na sigla em inglês) Rick Bright, que este ano se demitiu do seu cargo no Instituto Nacional de Saúde e fez uma exposição sobre o “abuso de poder e má gestão” do Departamento de Saúde na resposta à pandemia.

Os Estados Unidos estão num período de grande aumento de casos, com mais de cem mil casos por dia na última semana — no domingo foram registados 102.726 novos casos e 512 mortes; o primeiro dia abaixo de mil mortes durante uma semana.

Isto sem haver, sublinha o Washington Post, qualquer plano nacional de testagem, nem de rastreamento de contactos, nem um esforço para solucionar a falta de equipamento de protecção nos hospitais que começam a ficar assoberbados com a grande quantidade de pessoas a precisar de tratamento.

A crise que Biden herda será a pior desde a Grande Depressão. E deverá piorar, já que não é esperada uma articulação com a Administração cessante durante o período de transição das próximas dez semanas Durante este período, espera-se que aumento de casos continue com a descida das temperaturas e o maior tempo passado em espaços interiores e pouco ventilados, mais propícios à transmissão.