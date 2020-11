Moradores do Areeiro alertam para aumento da toxicodependência e mendicidade na freguesia

Eugénia Lopes diz estar “pelos cabelos” e ameaça não pagar o valor “elevado do IMI” do apartamento que tem junto ao Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, no Areeiro. Numa zona outrora calma, o sossego, diz, terminou há oito meses, quando a Câmara de Lisboa transformou o pavilhão desportivo em centro de acolhimento para a população sem-abrigo devido à pandemia de covid-19. “Eu sou a favor da causa, de tirar os sem-abrigo da rua, mas isto tem sido um pandemónio. Não se consegue viver aqui. São drogados em cima de drogados, mal-estar, roubos e assaltos. Aqui é gente a dormir por todo o lado”, diz Eugénia Lopes, que mora num dos prédios junto ao equipamento desportivo. Contudo, o cenário de insegurança descrito pelos moradores pode ter origem em vários factores e não é claro que seja instigado pelas pessoas acolhidas no centro.

