Restaurantes em estado de emergência: “Acho que é a rampa final para cairmos”

Atrás do balcão dos restaurantes contactados pelo PÚBLICO esta segunda-feira, com salas a meio gás ao almoço, a notícia das medidas impostas pelo estado de emergência foi recebida com resignação e muita apreensão.​ A maioria espera para ver. Até porque em nenhum dos espaços se acredita que as restrições sejam levantadas depois de 23 de Novembro. Para já, com muitos a decidirem fechar portas ao fim-de-semana, há também quem procure alternativas. Como n’ Os Courenses, no bairro lisboeta de Alvalade, onde ainda se estudava a possibilidade de entregar comida ao domicílio com os carros da empresa ou dos funcionários. “Hoje mesmo vamos informar-nos se, legalmente, é possível”, revelava, esta segunda-feira, Marco Araújo, empregado de mesa no restaurante de gastronomia minhota. “Não é para salvar nada. É, única e exclusivamente, para não baixar os braços.”

