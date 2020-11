Time Out encerra temporariamente o seu Mercado da Ribeira

O Time Out Maket Lisboa, instalado no Mercado da Ribeira, encerra “temporariamente” o espaço a partir desta terça-feira, 10 de Novembro.

A decisão, informou a direcção do projecto, surge na “sequência do agravamento de casos da covid-19 na cidade e face às mais recentes medidas apresentadas pelo Governo para as próximas semanas”.

“Com um número cada vez menor de clientes na restauração e no comércio do centro da cidade”, refere-se em comunicado, “esta é a atitude mais responsável e solidária a ter para com os colaboradores e parceiros do mercado”.

Para o presidente do Time Out Market, João Cepeda, “manter aberto um espaço que concorre directamente com os melhores negócios da cidade não faz sentido”. “Iremos continuar a promover o trabalho de todos os nossos lojistas, nas suas localizações originais e tentaremos ajudar a cidade a superar este momento difícil, na medida e com os recursos que temos”, garante o responsável.

O mercado garante ainda que “comunicou a todos os seus lojistas que os respectivos contratos ficarão suspensos durante o período de encerramento temporário, tal como aconteceu no período de Março a Julho" – altura em que ocorreu o primeiro encerramento após a declaração de pandemia.

“Esta situação não trará qualquer custo para os lojistas”, sublinha-se, sugerindo que “os restantes senhorios da cidade” tomem medida similar. “Mais uma vez apelamos a que os senhorios possam suspender as rendas dos seus espaços comerciais. É a única forma para que a cidade possa renascer de forma dinâmica, assim que as condições de saúde pública o permitam”, defende João Cepeda.

Projecto inédito no mundo, entretanto internacionalizado, o de um velho mercado renovado com curadoria de uma revista, o Time Out Market Lisboa abriu em 2014.

Dispõe de 25 restaurantes, sete bares, seis bancas, um quiosque, duas lojas, um espaço de cowork, uma academia de cozinha e uma sala de espectáculos.

Entre as presenças mais célebres, contam-se extensões dos restaurantes Pinóquio, Monte Mar do Guincho, Café de São Bento, Sea Me, Garrafeira Nacional, Manteigaria Silva, Pap'Açôrda, Rive Rouge ou espaços dos chefs Alexandre Silva, Miguel Castro e Silva, Marlene Vieira e João Rodrigues.