Berlim disse adeus ao aeroporto de Tegel e apagou as luzes

Foram sete décadas de história. E que história! Edificado em tempo recorde em 1948, no tempo da Guerra Fria e em pleno bloqueio soviético a Berlim Ocidental, foi de uso militar até aos anos de 1960 e usado a partir daí para a aviação civil. Foi com o seu ar dos setentas que o Tegel se despediu dos berlinenses no sábado, com cerimónia oficial de despedida, momentos especiais para o último voo (por sinal e para ligação dos tempos, para Paris, voo Air France) e muita gente a acorrer ao local com um lenço a dizer auf Wiedersehen.

Com um "Obrigado Tegel!", Berlim fechou as portas ao aeroporto que foi uma "porta para o mundo", como disse o presidente da câmara da cidade, Michael Müller, e desligou as luzes, um evento só possível após ter entrado em operação (com nove anos de atraso), o novo aeroporto BER, Berlim-Brandeburgo​, baptizado de Willy Brandt em homenagem ao antigo chanceler.

Já em 2008, a Alemanha tinha encerrado outro ícone aéreo de Berlim, o aeroporto de Tempelhof, que foi transformado num parque. O espaço de Tegel deverá ser usado para construção de habitação e para um campus universitário, mantendo-se o terminal com o seu marcante desenho hexagonal e a torre como monumentos históricos.