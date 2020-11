Pfizer e BioNTech acendem luz ao fundo do túnel e animam bolsas

Às 11h40 da manhã desta segunda-feira, as acções da IAG, um dos maiores grupos de aviação do mundo (detém a British Airways e a Iberia), seguiam em linha recta pelas 107 libras, longe das 425 libras que valiam antes da pandemia. Poucos minutos depois, tinham valorizado para as 148 libras, disparando cerca de 38%. A situação de alta repentina replicou-se em várias empresas fustigadas pela crise provocada pelo covid-19. Pelo meio, foi divulgado um comunicado onde se dava conta de que os resultados preliminares dos testes em larga escala da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer e pela parceira alemã BioNTech revelaram que a vacina experimental tem uma eficácia de 90%.

