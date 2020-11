Polícia Judiciária faz buscas nos estádios do Benfica e Santa Clara

O Benfica e o Santa Clara foram, na manhã desta segunda-feira, alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ). A notícia foi avançada pela revista Sábado e confirmada pelo PÚBLICO. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu um comunicado detalhando as suspeitas que originaram as buscas.

“Nos inquéritos investigam-se factos susceptíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção activa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento”, explica a PGR.

Além das “águias” e do emblema açoriano, as autoridades visitaram as instalações de um terceiro clube, não sendo ainda conhecido a terceira parte desta investigação.

Esta investigação está sob a alçada de uma das duas equipas de magistrados que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) tem para debelar a criminalidade no mundo do futebol. Enquanto uma delas se dedica sobretudo ao fenómeno da fraude fiscal, a outra, que superintendeu a estas buscas, viu as suas competências alargadas da viciação dos resultados de jogos desportivos para a corrupção no âmbito dos contratos dos jogadores.

As autoridades analisam a transferência de vários jogadores, verificando ainda suspeitas de irregularidades no pagamento de prémios de jogo, o uso indevido de fundos do clube por parte de dirigentes e a satisfação pessoal das dívidas de dirigentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fonte oficial do emblema açoriano diz ao PÚBLICO que a PJ se concentrou na transferência do extremo líbio Hamdou Elhouni, que esteve uma época nos Açores e foi depois transferido para o Benfica, que o emprestou ao Chaves. No final das duas épocas de empréstimo ao Chaves, o extremo foi a custo zero para o Desp. Aves, um dos clubes envolvidos no processo Mala Ciao. Este processo investiga diversas transferências, nomeadamente a suspeita de que a compra de passes de jogadores terá servido como contrapartida para estes perderem determinados jogos. Investiga-se ainda o pagamento a jogadores, feitos por clubes adversários, para estes vencerem outros rivais.

Nas buscas desta segunda-feira, também os negócios de outros dois jogadores do mesmo país, Al-Gadi e Muaid Salem Ali, estão sob escrutínio das autoridades.

Além dos estádios de Benfica e Santa Clara, foram ainda realizadas buscas em oito residências, às instalações de três clubes e a dois escritórios de advogados. Uma fundação também recebeu a visita das autoridades. A Sábado diz ainda que também as residências e empresas de dirigentes do Santa Clara foram alvo de buscas, mas o PÚBLICO ainda não conseguiu confirmar a informação junto do clube açoriano. Com Ana Henriques