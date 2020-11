O investidor do SAD que é sócio de Rui Cordeiro

Desde que se tornou no maior accionista da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Santa Clara, em Junho de 2017, o empresário Lau Lian Seng Glen, de Singapura, tem sido um importante financiador do futebol profissional dos açorianos. Os empréstimos ultrapassam o milhão de euros e estão agora na mira das autoridades portuguesas, que suspeitam de branqueamento de capitais.

Continuar a ler