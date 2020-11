Os estranhos negócios com o líbio Hamdou

Os negócios que envolveram o jogador líbio Hamdou Elhouni estão a ser investigados pelo Ministério Público (MP), Polícia Judiciária (PJ) e Autoridade Tributária (AT), que desencadearam esta segunda-feira uma operação conjunta de buscas às Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) do Santa Clara e do Benfica. O futebolista representou ainda o Desportivo de Chaves e o Desportivo das Aves antes de rumar aos tunisinos do Esperance Tunis, em operações que suscitam muitas dúvidas às autoridades portuguesas.

