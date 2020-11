Projectos vencedores do concurso Netflix/ICA movem-se lentamente

Os vencedores do concurso para argumentistas que o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) promoveu em parceria com a Netflix receberam os seus prémios em dinheiro — cujos valores variam entre os seis mil e os 25 mil euros — no início da segunda quinzena de Outubro, pouco mais de dois meses depois da divulgação dos resultados finais da iniciativa. Neste momento, contam alguns dos autores ao PÚBLICO, estão a ser desenvolvidas as histórias das diferentes séries inéditas (o regulamento deste concurso apostado em “impulsionar a produção audiovisual portuguesa” pedia o guião do primeiro episódio e sinopses dos restantes), que poderão ou não vir a ser integradas no catálogo da Netflix, sendo que a plataforma de streaming não está obrigada a produzir qualquer dos dez projectos.

Continuar a ler