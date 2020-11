À porta do Parlamento, uma manifestação frisou que “a cultura está nos cuidados paliativos”

Os manifestantes vão chegando a pouco e pouco, alguns com cartazes e faixas, uns mais improvisados do que outros. Frente à escadaria da Assembleia da República, uma carrinha da CGTP, com dois microfones e as portas abertas, serve de palco, mas ninguém o usa. Quem quer falar chega-se à frente e fá-lo do passeio, enquanto das colunas sai a voz de Camané numa canção de António Variações que, atendendo à circunstância de fazer parte da banda-sonora de uma manifestação pela sobrevivência do sector cultural, dificilmente viria mais a propósito: “Vou viver/ Até quando eu não sei…”.

O protesto dos trabalhadores da cultura desta segunda-feira à tarde foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) para coincidir com a ida da ministra Graça Fonseca ao Parlamento no quadro da discussão do Orçamento do Estado para 2021.

“Quisemos vir lembrar a quem está lá dentro que os trabalhadores da cultura estão no limite da sobrevivência há muito tempo, e que sem um reforço substancial do OE – sem o 1% de que andamos a falar há anos – e sem um estatuto profissional que acabe de vez com a precariedade e seja mais do que um mero manual de boas práticas, muitos artistas vão deixar de o ser”, disse ao PÚBLICO o dirigente sindical Rui Galveias, coordenador do Cena-STE.

Garantir contratos de trabalho, carreiras contributivas ajustadas às especificidades da actividade de artistas e técnicos, e assegurar a contagem adequada do tempo de serviço de todos os profissionais são algumas das medidas que Galveias enuncia como fundamentais, a par da “atribuição efectiva das muitas linhas de apoio anunciadas”, cujas ajudas, nalguns casos, tardam em chegar a quem mais precisa.

“Todos os dias ouvimos histórias de profissionais que estão a desistir, de endividamento das famílias, de pobreza”, sublinha o sindicalista. “Se não fosse a capacidade de mobilização informal do sector, que tem organizado distribuições de cestas básicas, haveria ainda mais gente sem comida para pôr na mesa.”

Foi, em parte, por considerar que muitos, como ela, já chegaram “ao fundo do poço” que Ana Isa Raquel, actriz de 39 anos, quis ir esta segunda-feira a São Bento: “Há quase nove meses que se previa que esta segunda vaga da pandemia seria ainda mais grave e o Governo praticamente nada fez. O que estamos a pedir hoje aqui já era urgente em Maio.”

Isa Raquel, que diz fazer descontos para a Segurança Social e pagar impostos há 22 anos, está sem trabalho há meses: “Muitos artistas como eu vivem da solidariedade de amigos e familiares, porque mais de metade dos trabalhadores da cultura não tem qualquer apoio do Estado. De Maio a Agosto eu comi graças a um cartão de compras que me deu a GDA. E isso é triste.”

Ao seu lado, Marlene Barreto, também ela actriz, 35 anos, diz-se “privilegiada”. Recebe um apoio de pouco mais de 240 euros mensais, continua a ter algum trabalho e dinheiro de parte, de projectos feitos no pré-pandemia, mas, se a situação se mantiver durante largos meses, não sabe como será.

“Quando o primeiro-ministro volta a limitar, como fez neste fim-de-semana, o acesso aos teatros e salas de espectáculos, passa a mensagem de que a cultura não é um lugar seguro, apesar dos esforços que se fizeram para adaptar salas, para respeitar as normas da Direcção-Geral de Saúde. É uma falta de respeito para com os artistas, os técnicos, os produtores, os directores de teatros”, argumenta Isa Raquel.

“António Costa não percebe que a cultura, os artistas, estão nos cuidados paliativos”, acrescenta Marlene Barreto, “e que um país democrático que perde a sua cultura perde o que o distingue, perde um espaço de educação e de entretenimento, um espaço para reflectir e respirar”.

"Estamos a ficar asfixiados"

É no cruzamento da arte e da educação que tem trabalhado mais recentemente a bailarina e coreógrafa Sílvia Real, sempre com um pezinho na dança e o outro no teatro. Nos últimos meses deixou de vender o seu espectáculo mais recente, A Laura Quer, porque implica ter 11 miúdos em palco, pôs de lado a criação – “no meio disto tudo não há serenidade para pensar em coisas novas” – e concentrou-se no ensino e no projecto Teatro da Voz, que emprega 12 pessoas (teve de dispensar duas) e tem apoio camarário.

“Eu ainda consigo continuar a trabalhar, mas sem vermos um fim a esta pandemia preocupa-me que alguns colegas entrem em depressão ou deixem de ser artistas”, diz Sílvia Real, que se juntou ao grupo Acção Cooperativista, criado para valorizar os trabalhadores da cultura em Portugal. Este colectivo tem promovido inúmeras iniciativas nos últimos meses, entre elas uma das muitas distribuições de alimentos já referidas por Galveias.

Se esta pandemia teve algo de positivo, frisa a coreógrafa, foi “tornar evidente a fragilidade, a precariedade, do sector cultural”, que “não se combate só com boas intenções”.

É precisamente a “precarização insustentável” que ocupa o topo da lista de preocupações do actor e encenador André e. Teodósio, do Teatro Praga. Seguem-se as carreiras contributivas desajustadas à actividade intermitente, um estatuto do trabalhador da cultura que está a a ser negociado sem que muitos saibam que profissões abarca, e o sistema “perverso” que serve de base à distribuição dos “apoios insuficientes” às artes.

“Temos assistido a uma neo-liberalização dos apoios da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), com a ideia dos co-financiamentos. É importante que o Governo veja a cultura como um bem essencial, como vê a saúde e a educação. Ninguém espera que uma escola seja sustentável ou dê lucro, ninguém espera que um hospital procure co-financiamentos.”

Este artista pede, agora, ao Ministério da Cultura que simplifique os concursos de apoio às artes nos próximos dois anos e que seja benevolente com os artistas e as companhias que, tendo visto espectáculos cancelados, não cumpram todos os termos dos contratos já assinados com a DGArtes.

“Estamos a ficar asfixiados. O Ministério precisa de conhecer melhor o sector que diz apoiar e de se deixar de diálogos omissos, de discussões que deixam de fora mais de metade dos artistas, aqueles que trabalham em circuitos que não têm nada a ver com os grandes teatros e as grandes salas.”