Universidade dos Açores lança incubadora para potenciar inovação das empresas

A Universidade dos Açores vai lançar na próxima quarta-feira uma incubadora, a InUAÇ, para promover a inovação nas empresas do arquipélago, no âmbito de uma “aproximação ao tecido empresarial” e vice-versa, indicou esta segunda-feira a pró-reitora Sandra Faria.

Em declarações à agência Lusa, Sandra Faria refere que este é, “acima de tudo, um contributo que se quer decisivo para a estratégia da Universidade dos Açores no que diz respeito à sua aproximação ao tecido empresarial, assim como no sentido inverso”, pretendendo-se que se reconheça na incubadora uma “fonte de respostas para desafios e novos projectos que queiram desenvolver ou produtos e serviços a melhorar”.

A pró-reitora da academia açoriana refere que se quer contribuir para o reforço da competitividade da economia açoriana “estimulando a investigação e a inovação e, com isso, criar condições para a transferência de conhecimento para as empresas, assim como responder aos desafios que estas possam apresentar”.

Para Sandra Farias, a importância da InUAÇ “sai reforçada com o aparecimento da pandemia da covid-19 e com todos os desafios que estão a ser colocados a nível mundial”, sendo que este projecto está a ser desenvolvido há cerca de dois anos em termos de espaço, logística e constituição da equipa, tendo justamente atrasado devido ao cenário em curso.

A InUAÇ pretende “capacitar empreendedores, investigadores, professores e alunos para a criação de novas soluções que qualifiquem as empresas e relancem a actividade económica na região autónoma, nomeadamente no turismo”, sendo que “o tecido económico dos Açores necessita como nunca de inovação”, segundo a pró-reitora.

Com o lançamento da incubadora, os Açores contarão com três novos pólos de incubação, em São Miguel, Terceira e Faial, visando a “cooperação entre ilhas no desenvolvimento do ecossistema empreendedor açoriano”.

De acordo com Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, empresa de dinamização de incubadoras e parceira da Universidade dos Açores, citado em nota de imprensa, a InUAc vai capacitar investigadores, professores, alunos e comunidade em geral para a criação de novas ideias e soluções que consigam responder às necessidades reais das empresas, considerando que “a inovação e a tecnologia são transversais e cruciais em todo este projecto”.

“Há uma forte preocupação em transferir o conhecimento gerado na universidade para as empresas que já estão no mercado e com alguma dimensão. A isto chamamos transferência de conhecimento”, afirma.

O lançamento da incubadora de empresas da Universidade dos Açores irá ser transmitido online, às 11h locais (12h de Lisboa), e contará com as participações do reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar, da pró-reitora Sandra Faria, de Luís Martins e de Miguel Martins, fundador e CEO da empresa Science4You.