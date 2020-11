SNS deve preparar-se para aumento de 40% dos internados por covid-19 já na próxima semana

O número de doentes com covid-19 internados em hospitais poderá aumentar cerca de 40% no final da próxima semana, passando dos 2786 internamentos contabilizados neste sábado para 3902 na próxima sexta-feira, dia 13. A estimativa é feita pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), com base numa nova ferramenta concebida em Portugal e que já foi adoptada pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Com base nesta ferramenta, a APAH vai passar a publicar estimativas semanais relativas à pandemia. A primeira publicação foi divulgada neste sábado. As estimativas levaram em conta os dados divulgados a 5 de Novembro pela Direcção-Geral de Saúde (DGS). Com esta data como referência, o aumento de internamentos sofreria no próximo dia 13 um aumento de 45%.

Segundo as mesmas estimativas, nessa data o número de doentes internados nos cuidados intensivos poderá ser de 557, o que corresponderá a 14,3% do total de internados por covid-19 e a um aumento de 191 casos por comparação à situação deste sábado (366). Isto significa que deverão ser então necessárias 557 camas com ventilação mecânica. Segundo os últimos dados divulgados na semana passada pelo Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda, existem no total 892 camas nas unidades de cuidados de intensivos, das quais 373 estavam então (a 4 de Novembro) afectas a doentes com covid-19.

Face a uma situação que considera “muito preocupante”, como atestam os dados relativas a este sábado, o presidente da APAH, Alexandre Lourenço, alerta que “é urgente assegurar a coordenação operacional de meios a nível regional e nacional através de equipas dedicadas, considerando a antecipação de necessidade e preparação de meios. Não existem razões para estas estruturas não estarem implementadas”, frisa, no dia em que se atingiu mais um recorde de novos casos (6640).

O presidente da APAH dá conta, a respeito da necessidade de antecipar necessidades, que a ferramenta que estão agora a utilizar foi disponibilizada ao Ministério da Saúde a 30 de Março passado. A Adaptt Surge Planning Suport Tool, assim se chama a ferramenta gráfica desenvolvida pela APAH em conjunto com uma empresa de produtos tecnológicos (Glintt), permite, por exemplo, “calcular o número máximo de profissionais que deveriam ter formação para tratar doentes covid-19, seja em enfermarias comuns ou em UCI”, descreve Alexandre Lourenço: “Serve para antecipar cenários e preparar a disponibilização de recursos de forma coordenada e em rede, e não numa lógica de surpresa diária.”

Segundo a previsão de utilização de recursos humanos feita pela APH, no próximo dia 13 deveriam ser mobilizados 1012 médicos, 7141 enfermeiros e 2792 técnicos auxiliares de saúde para tratar dos doentes internados com covid-19.

Doentes graves são os mais numerosos

Tanto estas previsões, como as estimativas de evolução dos internamentos, estão feitas com base num “cenário pessimista”, com um aumento de 2% do indicador que define o grau de transmissibilidade da infecção (Rt). A APH apresenta também um “cenário optimista” com uma redução de 2% do mesmo indicador. Aqui, o número de internados estima-se em 2610, dos quais 372 em Unidades de Cuidados Intensivos. Mas, como frisa Alexandre Lourenço “num contexto de incerteza, a lógica de planeamento é a da preparação para um cenário mais complexo”.

Num cenário ou noutro, constata-se porém que os doentes sujeitos a oxigenoterapia, considerados como “casos graves”, corresponderão dentro de uma semana a 67% do total de internados devido à covid-19. E que os doentes críticos, com ventilação mecânica, somarão à volta de 14% do total. Alexandre Lourenço explica que a ferramenta utilizada pela APAH segue “uma classificação de severidade utilizada pela Organização Mundial de Saúde” pela qual “doentes moderados” são aqueles “elegíveis para estruturas hospitalares sem elevada diferenciação (enfermarias comuns); “doentes graves” os que, estando em enfermarias, necessitam de oxigenoterapia; e “doentes críticos” que respeita aos casos que necessitam de ventilação mecânica, estando em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Apesar de se reconhecer que os doentes podem alterar de estado com alguma volatilidade, esta classificação é bastante relevante do ponto de vista clínico e de utilização de recursos”, destaca o presidente da APAH. Nos seus boletins diários, a Direcção-Geral de Saúde apenas refere duas categorias: internamentos e UCI.

Seguindo a classificação da OMS, uma observação feita pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em várias unidades hospitalares, também publicada neste sábado pela APAH, dá conta que entre os doentes actualmente internados devido à covid-19, 25% são considerados casos moderados, 59% graves e 16% críticos.