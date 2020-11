Reclusas de Tires queixam-se de condições “desumanas” na prisão por causa da covid. Serviços negam

O pedido veio de uma reclusa, mas há vários advogados a ponderar uma acção para levar a tribunal o Estado e a directora do estabelecimento prisional de Tires pela forma desumana como as reclusas estão a ser tratadas depois do início do surto de covid-19 que já infectou 128 mulheres, seis guardas e uma enfermeira. Apesar de ser público que a prisão está a lidar com o maior surto registado numa só instituição, ainda neste sábado um juiz mandou para Tires mais três presas preventivas.

