Morreu José Rocha, fundador do PÚBLICO

José Rocha, fotojornalista, professor, gráfico, combatente contra a ditadura, morreu ontem no Porto, de doença oncológica. Tinha 68 anos.

José Rocha foi fundador do PÚBLICO, em 1990. Era editor de fotografia. Licenciado em Pintura, fez um mestrado em Belas Artes e ultimamente dava aulas na Faculdade de Belas-Artes do Porto.

Além do PÚBLICO, José Rocha trabalhou também no Expresso, nos anos 80, saindo em conjunto com os jornalistas que vieram fundar o PÚBLICO, em O Jogo e no Comércio do Porto. Fez a remodelação gráfica da revista O Tripeiro, da qual foi director gráfico entre 2005 e 2010.

Antes do 25 de Abril, José Rocha militou na Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa (OCMLP), ligada ao jornal O Grito do Povo. A cumprir o serviço militar a seguir ao 25 de Abril, durante o período revolucionário, fez parte do grupo que, em Outubro de 1975, ocupou o Regimento de Artilharia da Serra do Pilar (RASP).

Luís Miguel Queirós contou a história no PÚBLICO, em 2015. “As circunstâncias em que José Rocha se juntou ao movimento confirmam bem o retrato que Daniel Pereira Gomes traça da tropa daquele tempo. A cumprir um castigo de três dias no RASP, arranjou maneira de ir passar as noites a casa, e ia justamente a caminho dela, já sem farda, quando apanhou a manifestação que vinha do CICAP [Centro de Instrução e Condução Auto do Porto]. “Comecei a ver malta conhecida, inteirei-me do que aquilo era e fui para a frente da manifestação com os outros”, conta. “Chegámos ao RASP já era noite, e de repente estávamos todos dentro do quartel: grande confusão, até que alguém dá um murro na mesa, a malta junta-se, elege-se ali a Comissão de Luta, e quando dou por mim estou eleito, ainda vestido à civil e tudo.”

Confirmando que “todos os dias havia assembleia e ponto da situação”, Rocha lembra-se de que, “para manter o pessoal entretido”, produziam panfletos que os soldados iam depois distribuir, em camiões de caixa aberta, pelos bairros operários. “Era bastante divertido.”