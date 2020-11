A partir de segunda-feira e durante os dias úteis, o recolher obrigatório vigora entre as 23h e as 5h e nos próximos dois fins-de-semana entre as 13h e as 5h. No sábado, o país registou um novo máximo diário de casos de infecção: 6640. Mais de 49,8 milhões de pessoas foram infectadas com o novo coronavírus em todo o mundo. Já morreram 1,25 milhões de pessoas e 32,7 milhões conseguiram recuperar.