Covid-19: Portugal regista novo máximo de internamentos em cuidados intensivos

Portugal registou mais 48 mortes por covid-19 e 5784 casos de infecção neste domingo. É o segundo valor diário de infecções mais elevado desde o início da pandemia: no sábado foram identificados 6640 novos casos. No total, o país contabiliza 2896 óbitos e 179.324 infecções.

​Estão internadas 2522 pessoas (mais 102), a maior subida desde 2 de Novembro, dia em que foram hospitalizadas mais 133 pessoas. Nas unidades de cuidados intensivos estão 378 pessoas (mais 12), um novo número máximo. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, com informação relativa ao dia anterior.

Dos novos casos, 3923 (67,8%) foram identificados na região Norte, onde morreram 27 pessoas no último dia. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 1073 novos casos (18,5%) e ocorreram 14 mortes. As restantes mortes foram registadas no Centro (quatro), no Alentejo (duas) e no Algarve (uma).

O total de casos recuperados sobe para 99.781, com mais 2034 pessoas que conseguiram recuperar. Há mais 3702 casos activos, para um total de 76.647. Este valor resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções.

A taxa de letalidade global no país é de 1,6%. Cerca de 87% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos: 2519 pessoas. Nestas faixas etárias morreram, no último dia, 13 pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos (sete homens e seis mulheres) e 27 pessoas com mais de 80 anos (12 homens e 15 mulheres). Morreram ainda três homens entre os 50 e os 59 anos e cinco homens entre os 60 e os 69.

Quanto aos dados por região, contabilizados desde o início da pandemia, o Norte tem o maior número de casos de infecção: 86.284. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (68.798), o Centro (16.347, mais 590), o Alentejo (3452, mais 91) e o Algarve (3441, mais 74). Os Açores registam 455 infecções (mais 20) e a Madeira 547 (mais 13).

O maior número de mortes por covid-19 ocorreu no Norte: 1306. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (1123), Centro (356), Alentejo (65), Algarve (30), Açores (15) e Madeira (uma).